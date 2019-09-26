رقم سلبي يُخيف #النصر قبل مواجهة #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية غدًا عند مواجهته للنادي الأهلي في الجولة الخامسة من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة الأهلي، كان النصر تعادل في الجولة الثالثة أمام نادي الشباب بدون أهداف ثم خسر من نادي الحزم بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وفشل النصر في التسجيل في مباراتين متتاليتين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى منذ يناير من عام 2018.

ويحتل نادي النصر، قبل مواجهة الأهلي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط.

وكان النصر ودع دوري أبطال آسيا، بعد خسارته من نادي السد القطري في إياب دور الثمانية بثلاثية مقابل هدف.

وأعلن نادي النصر، أمس الأربعاء، عن انضمام الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في أصفر العاصمة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن انضمام الأمير مشعل بن سعود إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في النصر جاء بعد سداده رسوم العضوية الذهبية، والتي تُقدر بـ100 ألف ريال.