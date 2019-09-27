رقم سلبي يُلاحق الاتحاد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراته ضد الشباب اليوم.

ويلعب الشباب ضد الاتحاد على استاد الملك فهد الدولي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تراجع الاتحاد

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى الاتحاد خسر 3 مرات في آخر 4 مواجهات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز في مباراة واحدة.

وأضافت أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كان قد خسر 3 مرات فقط في 15 مباراة سابقة خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل هذه السلسلة السلبية.

الشباب ضد الاتحاد

ويسعى الليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم، فيما يأمل العميد مصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع المستوى والخسارة في الجولتين الماضيتين، وخطف الثلاث نقاط.

ويقع الليوث في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وذلك قبل مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم، فيما يقع العميد في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط، ولديه مواجهة مؤجلة.