رقم سلبي يُلاحق باريس سان جيرمان ضد الريال

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب “حديقة الأمراء”، مساء اليوم الأربعاء، مباراة باريس سان جيرمان ضد الريال ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

سان جيرمان ضد الريال

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هناك إحصائية سلبية تُلاحق باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في الشامبيونزليج.

وأضافت “أوبتا”، أن الفريق الفرنسي لم يفز في آخر 5 مباريات جمعت باريس سان جيرمان ضد الريال في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث نجح في التعادل مرتين، وخسر في 3 مواجهات.

وأوضحت شبكة الإحصائيات، أن آخر 3 مباريات لفريق باريس سان جيرمان ضد الريال في الشامبيونزليج، انتهت بفوز المرينغي.