رقم مميز لـ #التعاون في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رقمًا مميزًا في منافسات بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مواجهته ضد العدالة اليوم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن التعاون نجح في التسجيل خلال آخر 22 مباراة لعبها على أرضه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، أن هذه السلسلة الأطول لجميع الفرق بشكل عام، والأطول للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره العدالة اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع التعاون في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الثالث برصيد 4 نقاط.