رقم مميز لـ بوجبا في مباراة مان يونايتد ضد آرسنال

المواطن - مروة نبيل

شارك الفرنسي بول بوجبا أساسيًّا في مباراة مان يونايتد ضد آرسنال، المقامة الآن على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليحقق رقمًا مميزًاس في البريميرليج.

وتُعتبر مباراة مان يونايتد ضد آرسنال اليوم، هي المواجهة رقم 100 التي يخوضها النجم الفرنسي بوجبا في منافسات الدوري الإنجليزي، ونجح خلالها في تسجيل 24 هدفًا، وصناعة 25 آخرين.

وكانت هناك شكوك حول إمكانية لحاق بوجبا بمباراة مان يونايتد ضد آرسنال اليوم، بعدما تعرض لإصابة طفيفة خلال مباراة الشياطين الحمر أمام روتشدايل في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.