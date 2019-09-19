رقم مميز لـ محمد كنو في مباراة #الهلال و #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

حقق اللاعب محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال رقمًا مميزًا خلال مباراة الهلال والاتحاد التي أُقيمت يوم الثلاثاء الماضي في إياب دور الثمانية بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وتمكن محمد كنو من تمرير 50 تمريرة صحيحة في مباراة الهلال والاتحاد بنسبة وصلت إلى 89% من التمريرات الدقيقة في المباراة.

وكان الهلال تأهل لدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف حيث سجل للاتحاد اللاعب زياد الصحفي، بينما سجل لنادي الهلال كل من أندري كاريلو وسالم الدوسري والإيطالي سيباستيان جيوفنكو.

يُفضل المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال تجهيز لاعب الوسط عبدالله عطيف للمشاركة أمام نادي السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

وغاب عبدالله عطيف عن مباريات الهلال الأخيرة بسبب الإصابة، مما دفع لوسيسكو لمطالبة إدارة الهلال بضم لاعب وسط يُساند سلمان الفرج، وهو ما كان بالتعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم العماني أحمد الكاف لإدارة مباراة الهلال والسد القطري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.