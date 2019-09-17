رقم مميز يدعم العميد قبل مباراة #الهلال والاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال والاتحاد المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

مباراة الهلال والاتحاد

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل مباراة الهلال والاتحاد في الإياب اليوم، إلى أن العميد يملك رقمًا مميزًا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضحت أن الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لم يخسر في آخر 7 مباريات خاضها في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث نجح في الفوز 4 مرات، وتعادل في 3 مواجهات، وذلك قبل مباراة الهلال والاتحاد في الإياب اليوم.

وتُعد هذه أطول يُحققها العميد في بطولة دوري أبطال آسيا منذ عام 2012، حينما فاز في 7 مباريات، وتعادل في لقاء واحد، ويسعى النمور لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الهلال والاتحاد في الإياب اليوم للحفاظ على رقمه المميز.

مباراة الهلال والاتحاد في الإياب

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال والاتحاد في الإياب اليوم، ويطمح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الهلال والاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، لخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي.

يُذكر أن مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.