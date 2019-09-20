رقم مميز يدعم #الفيحاء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بشكل مميز خلال مبارياته الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراته ضد الوحدة اليوم.

ويلعب الفيحاء ضد الوحدة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة”، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الفيحاء رقمًا مميزًا قبل مباراة الوحدة اليوم، حيث إنه لم يخسر في آخر 5 مواجهات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح في الفوز بمباراتين والتعادل في 3 لقاءات.

وقبل مباراة الفيحاء ضد الوحدة اليوم، يقع الفريق البرتقالي في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد فرسان مكة في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط.