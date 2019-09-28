روتانا خليجية تستحوذ على جوائز استفتاء سيدتي

المواطن - الرياض

استحوذت قناة روتانا خليجية، على عدد كبير من الجوائز في استفتاء مجلة سيدتي لمسلسلات وبرامج رمضان 2019، والذي تم الإعلان عن نتائجه مؤخرًا. هذا الاستفتاء يعد من أضخم وأشهر الاستفتاءات الفنية الرمضانية في العالم العربي، التي تشمل نجوم الفن والإعلام العربي وأبرز الأعمال والبرامج الرمضانية، في تقليد سنوي ينتظره كل من النجوم والقنوات وشركات الإنتاج.

ويتميز استفتاء سيدتي بالصدق والموضوعية والحيادية، من خلال مشاركة عربية واسعة من قبل عدد كبير من النقاد والكتّاب والإعلاميين بلغ 50 شخصًا هذا العام، إضافة إلى المشاهدين العرب الذين صوّتوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسيدتي.

وحصل الإعلامي السعودي عبدالله المديفر، على جائزة أفضل مقدم برامج منوعات ومسابقات خليجي في موسم رمضان 2019، عن برنامجه “الليوان” الذي عرض رمضان الفائت على قناة روتانا خليجية، وحصد أصداء واسعة جدًّا، ونجح في استضافة عدد من الضيوف البارزين الذين شكلوا مفاجأة إعلامية غير مسبوقة.

كما فاز، ضمن الاستفتاء ذاته، العمل الكوميدي السعودي “شباب البومب”، بجائزة أفضل مسلسل كوميدي خليجي، الذي عرض الموسم الثامن منه رمضان الماضي على روتانا خليجية.

فيما نالت سيدة الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد، جائزة أفضل ممثلة درامية خليجية، عن مسلسلها “حدود الشر” الذي عرض رمضان المنقضي عبر شاشة روتانا خليجية.

يشار إلى أن روتانا خليجية حرصت على الحشد لجمهورها في رمضان الماضي، باقة من أهم وأشهر نجوم الدراما والإعلام في السعودية والخليج والعالم العربي لتقديم مائدة درامية وبرامجية عامرة ومنوعة للجمهور السعودي والخليجي طوال أيام وليالي الشهر المبارك. وقدمت خلال هذا الموسم أقوى الأعمال المحلية والخليجية وأبرز الإنتاجات البرامجية المنوعة التي تلائم كافة توجهات المشاهدين، في استمرارية لمسيرة نجاحها خلال الأعوام الفائتة، لاسيما وأن برامجها ومسلسلاتها المختارة تعتبر الأقرب إلى ذوق المشاهد السعودي والأكثر تعبيرًا عنه.