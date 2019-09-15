رودريغو: نجوم السيتي قدموا الفوز كهدية إلى نوريتش

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب الإسباني رودريغو لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن حزنه الشديد، وذلك بعد خسارة مان سيتي بالأمس من نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين.

وقال رودريغو في تصريحاته الصحافية: أداء مانشستر سيتي كان سيئًا للغاية ولهذا خسرنا المباراة.

وتابع نجم السيتي: نوريتش سيتي كان محظوظًا في استغلال أخطاء مانشستر سيتي ونحن قدمنا لهم الفوز على طبق من ذهب.

وأضاف رودريغو: يجب على مانشستر سيتي أن يستفيق ويُركز فيما هو مقبل من مباريات.

حقق نادي نوريتش سيتي الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

سجل اللاعب كيني ماك الهدف الأول لـ نوريتش سيتي بالدقيقة الثامنة عشرة، ثم أضاف اللاعب تود كانتويل الهدف الثاني لـ نوريتش سيتي في الدقيقة الثامنة والعشرين.

وقلص اللاعب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الفارق لـ مانشستر سيتي وأحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الخامسة والأربعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، استغل اللاعب تيمو بوكي خطأ قاتلًا من دفاع السيتي ليُحرز الهدف الثالث لـ نوريتش بالدقيقة الـ50.

ونجح الإسباني رودريغو هيرنانديز في تقليص الفارق وإحراز الثاني لمانشستر سيتي بالدقيقة الثامنة والثمانين.

انتهت المباراة بفوز نوريتش سيتي بثلاثية مقابل هدفين، ليتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 10 نقاط في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي.