روسيا: سنلتزم بمعاهدة تعليق التجارب النووية في هذه الحالة

روسيا: سنلتزم بمعاهدة تعليق التجارب النووية في هذه الحالة

2019/09/25
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستلتزم بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية طالما التزمت بها الأطراف الأخرى، داعيًا واشنطن إلى المصادقة على المعاهدة.

وقال لافروف خلال المؤتمر الخاص بمعاهدة حظر التجارب النووية في نيويورك، اليوم الأربعاء: إن “روسيا تلتزم بتعليق التجارب النووية منذ عام 1991. وخلال هذه الفترة، لم نقم بأي تفجير نووي، ونعتزم مواصلة الالتزام بتعليق التجارب في حال أدركنا أن الدول النووية الأخرى تلتزم بالنهج نفسه”.

وأضاف لافروف: “ندعو الحكومة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها غير المسؤول بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، واتخاذ الخطوات الضرورية فورا للمصادقة عليها”.

وتابع أن رفض الولايات المتحدة المصادقة على المعاهدة سيؤدي إلى عواقب خطيرة على المعاهدة والأمن الدولي بشكل عام، مشيرًا إلى أن الرفض الأمريكي يمنع المعاهدة من أن تصبح معاهدة دولية فاعلة.


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