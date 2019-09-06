رومارينهو يعود لتدريبات #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

شارك البرازيلي رومارينهو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، مساء اليوم الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة.

وتسببت هذه الإصابة في غياب رومارينهو عن مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وخضع رومارينهو لجلسات تأهيلية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، نتيجة الجهد البدني الكبير الذي قدمه؛ ما دفع المدرب التشيلي لويس سييرا لإراحته خوفًا من تفاقم إصابته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره ضمك، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم مواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.