رومارينهو يُبدع في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يُقدم البرازيلي رومارينهو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الماضية.

ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، النجم البرازيلي رومارينهو بـ”الخطير”، وذلك قبل مباراة الاتحاد وضمك اليوم.

وأضافت أن رومارينهو نجح في المساهمة بإحراز 5 أهداف خلال آخر 4 مباريات خاضها الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين، متضمنة ثنائية في الجولة الافتتاحية أمام الرائد.

ويحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مباراة ضمك ضد الاتحاد عند الساعة 6:50 مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه لعب مباراة واحدة فقط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ15 بدون رصيد.