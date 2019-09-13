رومارينهو يُبدع في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
قبل مباراة الاتحاد وضمك اليوم

رومارينهو يُبدع في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/09/13
الساعة 5:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

يُقدم البرازيلي رومارينهو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الماضية.

ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، النجم البرازيلي رومارينهو بـ”الخطير”، وذلك قبل مباراة الاتحاد وضمك اليوم.

وأضافت أن رومارينهو نجح في المساهمة بإحراز 5 أهداف خلال آخر 4 مباريات خاضها الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين، متضمنة ثنائية في الجولة الافتتاحية أمام الرائد.

ويحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مباراة ضمك ضد الاتحاد عند الساعة 6:50 مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه لعب مباراة واحدة فقط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ15 بدون رصيد.


هل قرأت هذا ؟
  • دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. رقم إيجابي يدعم #الاتحاد ضد #ضمك
    •
  • رقم مميز لـ #التعاون في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
    •
  • نجم #العدالة أصغر لاعب يُسجل في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
    •
  • دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. رقم سلبي يُلاحق #الشباب ضد #النصر
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم