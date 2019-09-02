روما يضم مخيتريان رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي روما الإيطالي، مساء اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع نجم فريق أرسنال الإنجليزي، الأرميني هنريك مخيتريان، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضح نادي روما، عبر موقعه الإلكتروني، أن مخيتريان سينضم إلى صفوفه لمدة موسم واحد حتى 30 يونيو 2020، مقابل 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى حصول أرسنال على رسوم متغيرة تتوقف على تحقق بعض المواقف الرياضية.

وفي لفتة طيبة، نشر حساب نادي روما الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يعلن فيه عن انضمام مخيتريان رسميًّا للفريق، بجانب إعلان عن بعض المفقودين للمساعدة في إيجادهم.

وأكد نادي روما الإيطالي أنه اعتاد في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، أن يعلن عن بعض المفقودين بجانب إعلان تعاقداته.

وكان مخيتريان قد انضم إلى صفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية 2018 قادمًا من مانشستر يونايتد، وشارك مع الجانرز في 59 مباراة بجميع البطولات، وسجل 9 أهداف.