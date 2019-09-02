روما يضم نجم ميلان السابق

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي روما الإيطالي، تعاقده مع المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة، قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا.

وكلفت صفقة الإعارة، نادي روما 8 ملايين ريال حيث رحب أتلتيكو مدريد بإعارة مهاجمه الكرواتي للتألق وتطوير مستواه في الدوري الإيطالي.

وعانى نيكولا كالينيتش بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع أتلتيكو مدريد في موسم 2018-2019، حيث انضم للنادي الإسباني في صيف 2018 قادمًا من ميلان مقابل 15 مليون يورو.

وسبق للاعب نيكولا كالينيتش اللعب في صفوف ناديي ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي قبل الانضمام لنادي أتلتيكو مدريد.

شارك كالينيتش مع منتخب كرواتيا في مونديال روسيا لكن تم استبعاده بقرار من المدرب زلاتكو داليتش بسبب خلاف نشب بينهما في البطولة.