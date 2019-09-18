رونالدو يكشف أفضل هدف في مسيرته

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي الأول، كريستيانو رونالدو عن أفضل هدف أحرزه طوال مسيرته الرياضية.

وأشار رونالدو إلى أن الهدف الذي سجله بقميص ريال مدريد الإسباني في شباك يوفنتوس، خلال مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2017/ 2018، هو الأفضل في مسيرته.

وتابع كريستيانو رونالدو: “هدفي المفضل هو ذلك الذي سجلته في شباك يوفنتوس.. إنه الهدف الأفضل الذي سجلته في مسيرتي، لقد حاولت تسجيل الهدف بهذه الطريقة عدة مرات ولم ينجح الأمر”.

وأضاف نجم ريال مدريد السابق: “أعتقد أنني لن أرى مثل هذا الهدف، ربما هو أحد أفضل الأهداف التي شاهدتها، حتى لو سجلها شخص آخر”.

وكان رونالدو قد سجل مقصية رائعة في شباك حارس المرمى بوفون، ونال الهدف إشادة جماهير يوفنتوس في ملعب “أليانز ستاديوم”، ولعب دورًا في انتقاله إلى اليوفي صيف 2018، حيث أكد أن تصفقيهم له أثر على اختياره.