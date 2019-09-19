رونالدو يكشف سر إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد
في دوري أبطال أوروبا

رونالدو يكشف سر إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد

2019/09/19
الساعة 6:12 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشف نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو سر إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس في دوري أبطال أوروبا.

ولعب أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتعرض كريستيانو رونالدو لصافرات استهجان من قبل جماهير الروخيبلانكوس مع كل لمسة للكرة طوال أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن رونالدو وجه إشارة غامضة بيده لجماهير أتلتيكو مدريد بعد الهجمة الأخيرة التي كاد أن يسجل منها هدف الفوز القاتل في الثواني الأخيرة من المباراة.

وأضافت أن رونالدو رد على الصحفيين بعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس وفسر إشارته وقال: “التعلم، يجب عليك أن تتعلم”.

وسبق أن هاجمت جماهير أتلتيكو مدريد، رونالدو خلال مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس الموسم الماضي، ما دفع النجم البرتغالي لاستفزازهم بعد تسجيل هاتريك في شباك الروخيبلانكوس.


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