رونالدو يُعزز رقمه الاستثنائي مع منتخب البرتغال

المواطن - مروة نبيل

واصل قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو تألقه مع برازيل أوروبا في تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

منتخب البرتغال

وقاد رونالدو منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لاكتساح ليتوانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات المجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة يورو 2020.

وسجل رونالدو سوبر هاتريك في مباراة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد ليتوانيا، وأحرز زميله ويليام كارفالو الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فيما هز فيتوتاس أندريسكيفيتسوس شباك برازيل أوروبا في الدقيقة 28.

رونالدو يبدع

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن رونالدو عزز سجله التهديفي مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، حيث إن هذا الهاتريك يُعد الثامن له في تاريخ مشاركاته مع برازيل أوروبا.

وأضافت أن لاعبي منتخب البرتغال الأول لكرة القدم نجحوا في تسجيل 24 هاتريك خلال جميع المشاركات الدولية لبرازيل أوروبا على مدار تاريخه، وأحرز كريستيانو رونالدو ثُلث هذا الرقم بمفرده.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة، إلى أن كريستيانو رونالدو يُعد ثالث لاعب في تاريخ منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ينجح في تسجيل سوبر هاتريك في مواجهة رسمية مع برازيل أوروبا.

وسبق أن سجل الأسطورة إيزيبيو سوبر هاتريك مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم عام 1966، وكرر نونو جوميز الأمر ذاته في 2002، ثم كريستيانو رونالدو في إحراز رباعية مع برازيل أوروبا في 2016، قبل أن يُكررها في 2019.