رويترز: أرامكو تختار 3 بنوك لإدارة الطرح الأكبر في التاريخ

المواطن - الرياض

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع في أرامكو إنه من المتوقع أن تعطي أرامكو السعودية 3 بنوك و4 مجموعات مالية أدوارًا قيادية في طرحها العام الأولي المرتقب.

وقالت أرامكو إن قائمة البنوك تضم كلًا من جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي والبنك الأهلي التجاري، ومن المرجح أيضًا إضافة سيتي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية إلى قائمة البنوك التي ستدير الصفقة، التي قد تتم المرحلة الأولى منها في السوق المحلية قبل نهاية العام الحالي.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أكد اليوم الاثنين من الإمارات أن المملكة تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لأرامكو في موعده.

وتخطط أرامكو لبيع حصة تصل إلى خمسة في المئة من أسهمها بحلول 2020-2021، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم، ولا تزال الشركة تعقد اجتماعات مع البنوك التي تسعى للاضطلاع بدور في الصفقة، ومن المتوقع أن تعين مستشارين في الأيام القادمة حسب رويترز.

ويمثل طرح أرامكو إحدى الركائز الأساسية لخطة التحول الاقتصادي السعودية الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بدلًا من اعتماده على النفط.

وتمضي أرامكو قدمًا لإدراج محلي هذا العام، حيث سيتم تكليف البنوك العالمية المرتبة للصفقة بالترويج للشركة لدى المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون لشراء أسهمها في سوق الأسهم السعودية تداول.

وجمعت أرامكو 12 مليار دولار هذا العام في أول إصدار لها من السندات الدولية، والذي اجتذب طلبًا تجاوز 100 مليار دولار.