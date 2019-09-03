رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

المواطن - نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويُحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، يشمل مدينة نجران، ومحافظتي شرورة، وخباش، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان،الشرقية ، الرياض،نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة). وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب ووسط المملكة.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.