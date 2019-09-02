رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران

المواطن - نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويُحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، يشمل مدينة نجران، ومحافظتي شرورة، وخباش، تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، المدينة المنورة والقصيم والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة، ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.