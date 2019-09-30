رياح نشطة وأمطار رعدية على عددٍ من محافظات مكة

المواطن - مكة المكرمة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة، وسُحب رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل محافظات جدة، وخليص، ورابغ.

كما نبّهت الهيئة من نشاطٍ في الرياح، وأتربة مُثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.