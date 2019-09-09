رياح نشطة وموجة غبار تحجب الرؤية في المدينة

رياح نشطة وموجة غبار تحجب الرؤية في المدينة

2019/09/09
الساعة 10:41 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظات ينبع، الحناكية، بدر، وادي الفرع، المهد، العيص والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

 


هل قرأت هذا ؟
  • إغلاق المخرج المؤدي إلى طريق الملك خالد بالمدينة
    •
  • أولى رحلات مبادرة إياب تغادر مطار محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة
    •
  • سحب رعدية على المدينة المنورة حتى الثامنة
    •
  • 1790 جولة رقابية لسياحة المدينة وتحرير 347 محضراً
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم