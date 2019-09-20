ريال مدريد يستنجد بـ نجم توتنهام

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في صيف 2020.

ويرغب ريال مدريد في تدعيم صفوفه الهجومية في ظل هبوط مستوى الفرنسي كريم بنزيمة، وعدم اقتناع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بقدرات اللاعب الصربي لوكا يوفيتش.

ويُذكر أن هاري كين سجل 168 هدفًا في 259 مباراة لصالح توتنهام في كافة المسابقات، كما أحرز 4 أهداف في 6 مباريات للسبيرز في افتتاح موسم 2019-2020.

سقط نادي ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بثلاثية دون رد.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل لاعبي باريس سان جيرمان والذين تسيدوا اللقاء منذ الدقيقة الأولى.

وسجل الأرجنتيني أنخل دي ماريا الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول، مستغلًّا التمركز الخاطئ في دفاعات ريال مدريد.

وواصل باريس سان جيرمان ضغطه الهجومي، حتى تمكن دي ماريا من إضافة الهدف الثاني له والثاني للنادي الباريسي في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرًا، حيث ظل ريال مدريد تائهًا في المباراة، حتى نجح باريس سان جيرمان في إحراز الهدف الثالث عبر البلجيكي توماس مونييه في الدقيقة الـ93.