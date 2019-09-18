ريال مدريد يسقط بثلاثية أمام باريس سان جيرمان

ريال مدريد يسقط بثلاثية أمام باريس سان جيرمان

2019/09/19
الساعة 12:24 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

سقط نادي ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بثلاثية دون رد.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل لاعبي باريس سان جيرمان والذين تسيدوا اللقاء منذ الدقيقة الأولى.

وسجل الأرجنتيني أنخل دي ماريا الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول، مستغلًّا التمركز الخاطئ في دفاعات ريال مدريد.

وواصل باريس سان جيرمان ضغطه الهجومي، حتى تمكن دي ماريا من إضافة الهدف الثاني له والثاني للنادي الباريسي في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بخسارة ريال مدريد بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرًا، حيث ظل ريال مدريد تائهًا في المباراة، حتى نجح باريس سان جيرمان في إحراز الهدف الثالث عبر البلجيكي توماس مونييه في الدقيقة الـ93.

وكانت مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد أُقيمت على ملعب حديقة الأمراء بالأمس في العاصمة الفرنسية باريس.


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