ريال مدريد يُخيف عشاقه رغم تألق غاريث بيل

المواطن - محمد سمعه

قدم الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد أداءً مميزًا في مباراة فياريال بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019-2020.

وكان غاريث بيل قد سجل هدفي ريال مدريد في مرمى فياريال في الدقيقتين الـ46 والـ86 من عمر المباراة، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أداء نادي ريال مدريد أمام فياريال لم يكن مطمئنًا، حيث لم يستغل النادي الملكي تعثر برشلونة أول أمس أمام نادي أوساسونا من أجل الفوز والابتعاد عن البارشا للمنافسة على لقب الدوري الإسباني.

ويبدو أن ريال مدريد سيواجه صعوبات كثيرة في الموسم الجاري من أجل التتويج بالبطولات على الرغم من ضم صفقات قوية في الميركاتو الصيفي.

وبدأت مباراة فياريال ضد ريال مدريد بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 12، بعد خطأ كارثي من سيرجيو راموس، ليسجل جيرارد مورينو الهدف الأول.

وكاد الويلزي غاريث بيل أن يسجل التعادل في مباراة فياريال ضد ريال مدريد عند الدقيقة 21 من ركلة حرة مباشرة، إلا أن تسديدته مرت أعلى المرمى، وراوغ نجم المرينغي لوكا يوفيتش أكثر من لاعب، ولكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وواصل لاعبو ريال مدريد الضغط بحثًا عن التعادل، وأرسل لوكاس فاسكيز عرضية، لعبها كاسيميرو إلا أنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 31، وكاد جيرارد مورينو أن يُعزز تقدم فريقه في الدقيقة 41، ولكن كورتوا أمسك الكرة.

واصطدمت تسديدة كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بالقائم الأيمن في الدقيقة 44، قبل أن ينجح بيل في تسجيل التعادل مستغلًا عرضية من داني كارفاخال، لينتهي الشوط الأول من مباراة فياريال ضد ريال مدريد بنتيجة 1/1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد توني كروس نجم وسط ريال مدريد أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 57، ولكن أندريس فيرنانديز تصدى لتسديدته، وعلى عكس المتوقع، سجل مويسيس جوميز هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 74.

وتمكن غاريث بيل من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه ريال مدريد في الدقيقة 86، مستغلًا تمريرة من لوكا مودريتش، قبل أن يحصل اللاعب الويلزي على البطاقة الصفراء الثانية، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، لتنتهي مباراة فياريال ضد ريال مدريد بالتعادل.

قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال بعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الليغا: “كنا في حالة جيدة حتى جاء الهدف الثاني. في أول ربع ساعة لم نكن في المستوى، لكن بعد ذلك كان رد فعل الفريق جيدًا”.

وتابع المدرب الفرنسي خلال تصريحاته بعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال قائلًا: “كنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف، ويجب أن نتحسن في الدفاع؛ لأننا نعرف ما الذي يمكننا فعله في الهجوم”.

وعن الخطأ الذي ارتكبه سيرجيو راموس في الهدف الأول في مباراة ريال مدريد وفياريال، رد زيدان قائلًا: “هذه الأشياء تحدث في كرة القدم، لكنني ركزت بشكل أكبر مع رد فعل الفريق، والآن علينا أن نُفكر في المباراة المقبلة”.