ريال مدريد يُصر على ضم كيليان مبابي

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2020.

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية إن كيليان مبابي أصبح الهدف رقم واحد لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية بعد نهاية موسم 2019-2020.

ويذكر أن كيليان مبابي سجل لـ باريس سان جيرمان 39 هدفًا في موسم 2018-2019.

وكان مبابي تُوج بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي صيف عام 2018، بعد الفوز على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية.

ويبحث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، كذلك عن التعاقد مع مواطنه بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي سواء في شتاء 2020 أو بعد نهاية الموسم الجاري في صيف العام المقبل.