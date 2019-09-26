ريال مدريد يُضحي بـ إيسكو لضم نجم نابولي

ريال مدريد يُضحي بـ إيسكو لضم نجم نابولي

2019/09/27
الساعة 12:30 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، للتضحية باللاعب الإسباني إيسكو لصالح نابولي الإيطالي، من أجل ضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي خلال الفترة المقبلة.

ويرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في تدعيم صفوفه الدفاعية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد فشل الريال في الحفاظ على نظافة شباكه في خمس مباريات بالموسم الجاري.

ويريد ريال مدريد التخلص من إيسكو لصالح نابولي، مع تقديم عرض مالي قدره 60 مليون يورو لضم مدافع نادي الجنوب الإيطالي.

ويخطط ريال مدريد كذلك للتعاقد مع الفرنسيين بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلى ضم نيمار نجم البي إس جي.

وكان ريال مدريد تمكن من الفوز أول أمس الأربعاء على نادي أوساسونا بثنائية دون رد في الدوري الإسباني.


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