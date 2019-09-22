ريال مدريد يُواجه إشبيلية وعينه على تجنب مصير برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يخوض نادي ريال مدريد مباراة قوية اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني أمام فريق إشبيلية.

ويسعى نادي ريال مدريد لتصحيح المسار والعودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة المذلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا بثلاثية دون رد.

وستُقام مباراة إشبيلية وريال مدريد اليوم الأحد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة في مباراة تُقام على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل نادي إشبيلية.

ويسعى الريال للفوز لتجنب مصير نادي برشلونة، والذي تعرض لخسارة بالأمس أمام غرناطة في الليجا بثنائية دون رد.

وكانت تقارير إعلامية، أشارت قبل انطلاق مباراة ريال مدريد وإشبيلية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مهدد بالإقالة من منصبه في حال تعرض لأي خسارة في الدوري أو في دوري الأبطال بالفترة المقبلة.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الخامس قبل إقامة مباراة إشبيلية.

سقط نادي ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بثلاثية دون رد.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل لاعبي باريس سان جيرمان الذين تسيدوا اللقاء منذ الدقيقة الأولى.

وسجل الأرجنتيني أنخل دي ماريا الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول، مستغلًا التمركز الخاطئ في دفاعات ريال مدريد.

وواصل باريس سان جيرمان ضغطه الهجومي، حتى تمكن دي ماريا من إضافة الهدف الثاني له والثاني للنادي الباريسي في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرًا، حيث ظل ريال مدريد تائهًا في المباراة، حتى نجح باريس سان جيرمان في إحراز الهدف الثالث عبر البلجيكي توماس مونييه في الدقيقة الـ93.