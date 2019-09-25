ريما بنت بندر تلتقي جنودًا مصابين: المملكة فخورة بكم

المواطن - الرياض

التقت سفيرة المملكة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بعدد من الجنود السعوديين المصابين في ميادين الشرف، الذين يقضون رحلة علاجية في أميركا، وذلك في حفل اليوم الوطني الذي أقامته السفارة، وهنأتهم بهذه المناسبة الغالية، وأثنت على جهودهم وتضحياتهم، وأكدت لهم فخر المملكة واعتزازها بهم وتمنت لهم الشفاء العاجل.

كما استقبلت الأميرة ريما المهنئين من أبناء الوطن والدول الصديقة الذين حرصوا على المشاركة والتهنئة باليوم الوطني السعودي الـ89.

وتضمن الاحتفال بهذه المناسبة، عددًا من الفعاليات مثل العروض الشعبية والفلكلورية وبعض الأركان التي تعرف بالثقافة والهوية السعودية والتي كانت جاذبة للزوار الذين لفت انتباههم تصاميم الأزياء السعودية لعدد من المناطق، بحسب العربية.

كما قُدمت العروض المرئية والموسيقية التي عزفت مجموعة من الأغاني الوطنية.