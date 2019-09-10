رينارد: مجموعتنا صعبة وهدفنا الصدارة

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد أن الأخضر لم يظهر بالمستوى المتوقع في الشوط الأول ضد اليمن، مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة مجموعة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال رينارد: “المباراة كانت صعبة في مجرياتها، لم نتمكن من الظهور بشكل مميز في الشوط الأول، لكننا تمكنا في الشوط الثاني من اللعب بشكل أفضل وتعديل النتيجة، رغم أن هدفنا كان تحقيق نقاط المباراة كاملة”.

وتابع خلال تصريحاته بعد مباراة السعودية ضد اليمن قائلًا: “عملنا طوال الأسبوع الماضي بشكل مكثف، ولم نغير الكثير على مستوى الطريقة، لذلك لابد من مضاعفة الجهد وزيادة العمل وتحقيق هدفنا”.

وأضاف المدرب الفرنسي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي بعد مباراة السعودية ضد اليمن اليوم، قائلًا: “مجموعتنا صعبة، ولا زلت عند كلمتي.. نسعى للتأهل في صدارة المجموعة”.

وعن استبعاد محمد كنو قبل مباراة السعودية ضد اليمن اليوم، قال رينارد: “استبعدته لعدم انضباطه.. عندما تحضر إلى مكان جديد عليك أن تقرن الأقوال بالأفعال.. قد يغضب البعض من القرار الآن، ولكن سترون نتائجه في المستقبل”.

وانتهت مباراة السعودية ضد اليمن التي أُقيمت على إستاد البحرين الوطني، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.