رينارد: هدفنا التأهل إلى كأس العالم

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على أهمية مباراة السعودية ضد اليمن في التصفيات الآسيوية المزدوجة، مشددًا في الوقت ذاته أنه يستهدف التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

السعودية ضد اليمن:

وتلعب السعودية ضد اليمن على إستاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، مساء يوم غد الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتحدث رينارد عن مباراة السعودية ضد اليمن المرتقبة قائلًا: “دائمًا ما تكون المباريات الافتتاحية في التصفيات لنهائيات كأس العالم مهمة لأي منتخب مشارك، ويجب علينا أن نبدأ بداية قوية أمام المنتخب اليمني”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد اليمن الذي عُقد، اليوم الاثنين: “لدى الأخضر لاعبون مميزون يساعدون أي مدرب على تحقيق النتائج الإيجابية، حيث يمتلكون الإمكانيات الفنية الجيدة والذكاء”.

وأضاف الفرنسي رينارد قائلًا: “تابعنا منتخب اليمن في مباراته الأولى أمام سنغافورة، ولدينا معلومات مسبقة عنه، وفي كرة القدم لا توجد هناك مباراة سهلة لذلك لابد أن نفكر فيما نقدم”.

واختتم المدرب الفرنسي رينارد تصريحاته قائلًا: “التأهل إلى كأس العالم هدف كبير بالنسبة لنا في الجهاز الفني، وسنعمل على تحقيق ذلك بكل ما أوتينا من جهد”.