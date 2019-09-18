رينارد: هدفي الصعود بالأخضر لمونديال 2022

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن هدفه هو الوصول بالأخضر إلى كأس العالم عام 2022.

وتحدث رينارد قائلًا: تركت تدريب منتخب المغرب بعد كأس الأمم الإفريقية وبحثت عن منتخب أصل معه إلى كأس العالم 2022.

وأضاف المدرب الفرنسي: المنتخب السعودي لديه لاعبون مميزون للغاية، ونبحث عن تكوين تشكيل قوي.

ونال أداء منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره اليمني، انتقادات من النقاد الرياضيين والجماهير، التي أعربت عن استيائها من تعادل الأخضر في أولى مبارياته بالتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ولعب منتخب السعودية ضد اليمن على إستاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتقدم المنتخب اليمني أولًا عن طريق محسن محمد في الدقيقة الثامنة، قبل أن يُسجل منتخب السعودية الأول لكرة القدم التعادل في الدقيقة 23 عن طريق هتان باهبري، وأحرز عمر الداحي هدفًا في الدقيقة 37، وتعادل سالم الدوسري في الدقيقة 48.

وعلق المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان، على أداء منتخب السعودية ضد اليمن قائلًا: “هل هناك من يفرض لاعبين على المدرب؟ قالها العام الماضي مارفيك.. هل الوضع مستمر؟!”.

وتابع تغريدته عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أين: العويس- الغنام- عبدالفتاح عسيري- زياد الصحفي.. وبغض النظر عن التشكيلة أين التهيئة النفسية والروح؟ اللاعبين يتحملون جزء كبير أيضًا.. وطننا يستحق أجمل مما حدث..!”.