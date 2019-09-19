رينارد: هذا مصير كنو مع الأخضر ولن أتحدث عن حمدالله

المواطن - محمد سمعه

وضح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، مصير اللاعب محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال مع المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقال رينارد خلال تصريحات لـ برنامج في المرمى: حتى الآن لم يتحدد عن مدى عودة محمد كنو لتمثيل الأخضر في المعسكر المقبل، ومحمد كنو تأخر عن الوجبة الخفيفة قبل المباراة وتم استبعاده.

وأضاف رينارد: لو كان محمد كنو في الملعب أمام اليمن قد يكون مستوى الأخضر أفضل .. ولكن لا بد من فرض الانضباط وأنا أتحمل تبعات أي قرار، واستبعاده كان عقابًا له ورسالة تحذير لبقية اللاعبين .. وعلى جميع اللاعبين أن يحترموا شعار منتخب بلادهم.

وتابع رينارد: أنا صاحب القرار حول انضمام اللاعبين لقائمة الأخضر ولا أحد يؤثر علي.

وأضاف رينارد: أنا لا أدخن وأمنع التدخين داخل المعسكر، لكن في نفس الوقت لا أستطيع مراقبة اللاعبين طيلة 24 ساعة.

وحول المغربي عبدالرزاق حمدالله قال رينارد: أعتذر ولن أتحدث عن قصة عبدالرزاق حمدلله مع المنتخب المغربي، وطلبت نصائح من اللاعبين المغاربة عن كرة القدم السعودية وعن طريقة المعيشة هنا.