رينارد يكشف سبب استبعاد كنو

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن سبب استبعاد النجم محمد كنو من مباراة السعودية واليمن، التي أُقيمت مساء اليوم الاثنين.

وأوضح رينارد بعد مباراة السعودية واليمن، اليوم، أن استبعاد محمد كنو بسبب قرار انضباطي، وقال: “عندما تحضر إلى مكان جديد عليك أن تقرن الأقوال بالأفعال.. قد يغضب البعض من القرار الآن، ولكن سترون نتائجه في المستقبل”.

وانتهت مباراة السعودية ضد اليمن التي أُقيمت على إستاد البحرين الوطني، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.