زلزال بقوة 4ر6 درجة يضرب جنوب الفلبين

زلزال بقوة 4ر6 درجة يضرب جنوب الفلبين

2019/09/29
الساعة 9:26 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ضرب زلزال بلغت قوته 4ر6 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين اليوم الأحد، ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكر المعهد الفلبيني للبراكين والزالزل أن مركز الزلزال كان يقع جنوب شرق بلدة خوسيه أباد سانتوس في مقاطعة دافاو اوكسيدنتال، على بعد 1096 كيلومتراً جنوب العاصمة مانيلا.

وأضاف المعهد أن مدينة جنرال سانتوس القريبة شعرت بأقصى شدة للزلزال حيث تم تسجيل شدة الزلزال بها بـ 4 درجات.

وقال المعهد إنه تم بالفعل تسجيل العديد من الهزات الارتدادية منذ وقوع الزلزال في الساعة 02:10 صباحًا (0202 بتوقيت جرينتش).


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