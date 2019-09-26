زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب تركيا ويقطع الاتصالات في إسطنبول

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ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 10كم غرب تركيا ما تسبب في قطع الاتصالات عن عدد من مناطق إسطنبول.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الزلزال وقع عند الساعة 01:59 ظهر اليوم وشعر به سكان عدة مدن تركية.