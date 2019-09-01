“زمزم” تودع حجاج بيت الله في محطتهم الأخيرة بمطار جدة

المواطن - جدة

لم تقف إسهامات جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية عند حدود انتهاء أيام الحج، بل تابعت فعالياتها وبرامجها وفق خطتها المعدة لموسم الحج لتستمر حتى مغادرة آخر حاج من خلال المشاركة بركن توعوي أقامته إدارة تعزيز الصحة بالجمعية على هامش مبادرة ” إياب ” التي تطلقها هيئة الطيران المدني بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.



وأوضح المتحدث الرسمي بجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بشيت المطرفي أن مشاركة جمعية زمزم بمبادرة “اياب” في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تأتي تماشيًا مع استنفار كافة الجهات والمؤسسات في وطننا الغالي لخدمة حجاج بيت الله الحرام ذهابًا وإيابًا، وعليه تم اقتناص فرصة المشاركة أملًا في إسعاد ضيوف الرحمن حتى صعودهم الطائرة وعودتهم إلى أوطانهم سالمين.

وأضاف المطرفي: تقدم الجمعية في ركنها المشارك بمطار الملك عبدالعزيز حقيبة خدمات طبية تبدأ من الفحص والتشخيص إلى قياس العلامات الحيوية كالضغط والسكري وكذلك توعية الحاج قبل المغادرة من حيث تزويده بمنشورات طبية بعدة لغات، مشيرًا إلى خدمة أكثر من ٨٧٠ حاجًا ومستفيدًا مع الأخذ بالاعتبار تزايد إعداد المستفيدين من الخدمة بوتيرة عالية.

الجدير بالذكر أن مبادرة إياب التي تستمر لثلاثين يومًا ترمي إلى تسهيل إجراءات السفر للحجاج المغادرين عبر حزمة برامج وتطبيقات ميسرة لقبول الأمتعة من مقر إقامة الحجاج وتسجيل مغادرتهم آليًا قبل الوصول إلى المطار، وذلك من خلال مسارات إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى تحسين وإثراء تجربة السفر عبر مطارات المملكة بتوفير بيئة متميزة تعطي انطباعًا إيجابيا وتعكس ثقافة وحضارة المملكة العربية السعودية.