زوجة مقيم تريد دعم حساب المواطن والبرنامج يرد

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار سيدة تقول: إنها زوجة مقيم وتريد الانضمام للبرنامج للحصول على الدعم.

وقال حساب المواطن: إن للزوجة السعودية التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع، ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح، موضحًا أنه في حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة، وفي حال انطبقت عليها شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملها الدعم.

وبدأ حساب المواطن باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 22، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: (هنا).

ويمكن تقديم الاعتراض من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى البوابة عبر الرابط السابق.

2- الدخول على الصفحة الرئيسية ثم حالة الدفعات وتقديم الشكوى

3- الضغط على تقديم شكوى على الدفعة الحالية.

وأضاف حساب المواطن أنه قد تظهر دفعة ناقصة أو صفر لعدة أسباب وهي:

– تجاوز الحد المانع.

– أو عدم الإفصاح عن الدخل أو مصدر الدخل الصحيح.

– أو عدم أهلية التابع.

أما في حال ظهرت دفعة لم تستلم فهذا يعني أهمية إرفاق كشف حساب قبل تقديم الشكوى.

وكان حساب المواطن أودع الدفعة الـ22 في حسابات المستفيدين يوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.