زيادة كبيرة في أرباح إنتر ميلان للمرة الأولى

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن وجود زيادة في الأرباح لديه بعد نهاية موسم 2018-2019.

وقالت وكالة الأنباء ANSA إن أرباح إنتر ميلان من الموسم الماضي وصلت إلى 415 مليون يورو، حيث زادت عن الـ400 مليون يورو للمرة الأولى.

وازدادت معدلات الأرباح لدى إنتر ميلان بنسبة 20% عن أرباح موسم 2017-2018 التي وصلت إلى 346 مليون يورو.

في وقت سابق، أكد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي أنه يشعر بالراحة في التعامل مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في صفوف الإنتر.

وكان لوكاكو تألق وسجل هدفًا في لقاء الإنتر وميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي، حيث انتهت المباراة بفوز الإنتر بثنائية دون رد.

ونقل DAZN تصريحات لوكاكو الذي قال: أنا سعيد للغاية للتعامل مع كونتي، أشعر معه بالراحة ويعرف جيدًا كيف يتعامل معي.

جدير بالذكر أن لوكاكو انضم إلى إنتر ميلان قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.