زيدان: سأحدد الوقت المناسب لظهور هازارد مع ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي ليفانتي غدًا السبت في الدوري الإسباني.

ونقل موقع توتو ميركاتو الإيطالي تصريحات زيدان والتي قال فيها: أثق في فينسيوس جونيور كثيرًا، وهو يملك كافة ثقتي وهو يبلغ من العمر 19 عامًا، ولا يزال الطريق طويلًا أمامه، وهو لاعب جيد، وأنا أعتمد عليه.

وأضاف زيدان: إصابة لوكا مودريتش جاءت في وقت صعب للغاية، ولكن هناك البدائل مثل إدين هازارد وخيمس رودريغيز، ومن الجيد أنه لا توجد إصابات كثيرة في الفريق.

وتابع زيدان: سأختار الوقت المناسب لأقرر متى يظهر إدين هازارد مع ريال مدريد حتى يتعامل بشكل جيد مع الضغوطات والتوقعات الملقاة على عاتقه.