زيدان في أمان بعد إسقاط ريال مدريد لأوساسونا بثنائية

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي ريال مدريد الإسباني في الفوز أمس على نادي أوساسونا بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2019-2020.

تمكن ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور عبر تصويبة مخادعة لحارس أوساسونا بالدقيقة السادسة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي ريال مدريد من هجماته حتى نجح في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي رودريغو في الدقيقة الثالثة والسبعين بطريقة جميلة.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بثنائية دون رد، ليحقق الريال ثاني فوز له على التوالي في الليجا بعد الفوز على إشبيلية بهدف دون رد في الجولة الخامسة يوم الأحد الماضي.

ويحتل ريال مدريد حاليًّا المركز الأول في ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، أما نادي أوساسونا فيتواجد في المركز الـ12 برصيد سبع نقاط.

اطمأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على مكانه في ريال مدريد ولو بصورة مؤقتة بعد تحقيق فوزين متتاليين في الليجا، خاصة أنه كان مهددًا بالإقالة وبقوة بعد الخسارة من باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية في دوري أبطال أوروبا.