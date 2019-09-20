زيدان مهدد بالرحيل عن ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن استمرار الفرنسي زين الدين زيدان مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بات محل شك، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخسر ريال مدريد الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن ريال مدريد استثمر 300 مليون يورو في الميركاتو اليصفي الأخير، ولكن الفريق لم يُقدم نتائج جيدة، مؤكدًا أن الهزيمة أمام سان جيرمان فتحت أزمة بين زيدان وإدارة المرينغي.

وأضاف الموقع الإيطالي: “زيدان أراد من ريال مدريد التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، وهو ما تسبب في ضعف علاقته مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز”.

وتابع “كالتشيو ميركاتو”: “المتوقع أن بيريز يفكر حاليًا في توابع تغيير المدير الفني لفريق ريال مدريد بعد النتائج المتذبذبة للفريق في الدوري الإسباني والخسارة الكبيرة أمام باريس”.