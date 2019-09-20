زيدان يستعيد فالفيردي قبل مباراة إشبيلية

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة إشبيلية المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز.

وشهد المران عودة لاعب خط الوسط الشاب، الأوروغوياني فيدي فالفيردي، للتدريب مع الفريق الأول لكرة القدم بشكل طبيعي، بعدما تعافى من إصابته، وأصبح متاحًا للمشاركة، وذلك وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

وواصل الثنائي لوكا مودريتش وإيسكو أداء تدريبات منفردة على العشب، من أجل التعافي من إصاباتهما لكنهما لم ينضما بعد للعمل مع المجموعة.

ويسعى ريال مدريد لتعويض هزيمته ضد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في بداية مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتحقيق الفوز على إشبيلية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر إشبيلية.