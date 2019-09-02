زيدان يُعلق على تعادل ريال مدريد ضد فياريال

المواطن - مروة نبيل

أبدى المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عدم رضاه على نهاية مباراة ريال مدريد ضد فياريال بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال زيدان بعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الليغا: “كنا في حالة جيدة حتى جاء الهدف الثاني. في أول ربع ساعة لم نكن في المستوى، لكن بعد ذلك كان رد فعل الفريق جيدًا”.

وتابع المدرب الفرنسي خلال تصريحاته بعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال قائلًا: “كنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف، ويجب أن نتحسن في الدفاع؛ لأننا نعرف ما الذي يمكننا فعله في الهجوم”.

وعن الخطأ الذي ارتكبه سيرجيو راموس في الهدف الأول، رد زيدان قائلًا: “هذه الأشياء تحدث في كرة القدم، لكنني ركزت بشكل أكبر مع رد فعل الفريق، والآن علينا أن نُفكر في المباراة المقبلة”.

وأضاف زيدان: “اللعب بثنائي هجومي؟ كانت الخطة لمباراة اليوم؛ لأننا كنا نعلم بأن الخصم لديه مشاكل في خط الوسط، ولكننا لم نتمكن من تحقيق الأهداف التي كنا نريدها”.

واختتم زيدان تصريحاته بشأن مباراة ريال مدريد ضد فياريال قائلًا: “غياب القوة الدفاعية؟ لم ندخل المباراة بالقوة الدفاعية المطلوبة، وهو أمر مهم دائمًا، ولكنني أكرر بأن الشيء الإيجابي كان رد الفعل؛ لأنه من المهم ألا نخسر”.

ريال مدريد ضد فياريال:

انتهت مباراة ريال مدريد ضد فياريال، التي أُقيمت على ملعب “لا سيراميكا”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ورفع المرينغي رصيده إلى 5 نقاط بعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما وصل فياريال رصيده إلى نقطتين في المركز الـ16.