ساب تعلن فتح باب التقديم في أكاديمية ساب للتخصصات الإدارية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة ساب (SAP) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح باب التقديم في (أكاديمية ساب – SAP Academy)، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بعد اجتياز البرنامج بنجاح بمسمى (تنفيذي مبيعات Sales Executive)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

2- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

3- حديثو التخرج أو خبرة عمل لا تزيد عن 3 سنوات في مجال المبيعات ويفضّل أن تكون الخبرة في شركة تقنية أو في دور وظيفي بمجال التقنية والبرمجة.

4- معرفة بمجال التصنيع والمنتجات الاستهلاكية والخدمات المهنية وتجارة التجزئة وما إلى ذلك.

مكان التدريب:

– المملكة العربية السعودية (مدينة الرياض).

– الولايات المتحدة الأمريكية (ولاية كاليفورنيا).

– شركة إس إيه بي أكبر شركات البرمجيات الأوروبية ورابع أكبر شركة برمجيات في العالم بعد مايكروسوفت وآي بي إم وأوراكل، يقع مقرها الأساسي في فالدورف بألمانيا.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد 2019/09/08م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات وتفاصيل البرنامج وللتقديم من خلال الرابط التالي (قد يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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