ساري سبب فشل انتقال بوجبا إلى يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

تسبب المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، في فشل صفقة انتقال نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوجبا هذا الصيف.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن إدارة نادي يوفنتوس قررت هذا الصيف، التفريط في خدمات البرازيلي دوجلاس كوستا، وكان من بين الأندية المهتمة بضمه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واشترط نادي يوفنتوس الحصول على 75 مليون يورو مقابل بيع دوجلاس كوستا، ولم تُمانع إدارة مانشستر يونايتد، في الوقت الذي كان يرغب فيه بول بوجبا الرحيل عن الشياطين الحمر، ويرحب بالعودة إلى اليوفي.

ورحبت إدارة مانشستر يونايتد ببيع الفرنسي بوجبا، في ظل حرصه على التعاقد مع كوستا، وبدأ المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، فابيو باراتيتسي المفاوضات دون الدخول في تفاصيل، انتظارًا لوصول مدير فني جديد للفريق الإيطالي.

وبعد تعاقد يوفنتوس مع ماوريسيو ساري، قرر الاحتفاظ بالبرازيلي دوجلاس كوستا، فانتهت فكرة التعاقد مع بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية.