سالم الدوسري: أدارنا مباراة الهلال والاتحاد بـ المخ

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، عن سعادته، وذلك بعد فوز أزرق العاصمة اليوم في مباراة الهلال والاتحاد بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث سالم الدوسري بعد مباراة الهلال والاتحاد قائلًا: أهدي هذا الفوز إلى الجماهير وأسرتي والجميع، لقد لعبنا بصورة مميزة للغاية، وأشكر جماهير الهلال على دعمهم الكامل لي ولجميع لاعبي أزرق العاصمة، هذا على رأسي.

وتابع سالم الدوسري: نجوم الأزرق أداروا مباراة الهلال والاتحاد بـ”المخ” وعرفنا كيف نفوز ونحقق المطلوب في ظل هذه الأجواء الصعبة، وهذا هو الشيء الأهم.

وكان انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والاتحاد، بتقدم الفريق الهلالي بثنائية مقابل هدف.

تقدم البرازيلي كارلوس إدواردو بالهدف الأول في مباراة الهلال والاتحاد في الدقيقة الخامسة عشرة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والعشرين.

ونجح رومارينيو في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لـ العميد في الشوط الأول من مباراة الهلال والاتحاد بعد مراوغة مميزة في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال والاتحاد، تم طرد اللاعب عبدالإله المالكي من نادي الاتحاد في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وأضاف اللاعب الإيطالي جيوفنكو الهدف الثالث لـ الهلال في مباراة الهلال والاتحاد بـ الدقيقة الـ90 مستغلًّا خطأ قاتلًا من المدافع المغربي مروان داكوستا مدافع الاتحاد.

ويذكر أن نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم، تُشبه نتيجة مباراة إياب دور الـ8 في دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال يوم الثلاثاء الماضي على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز في مباراة الهلال والاتحاد 10 نقاط في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الـ14.

وأُقيمت مباراة الهلال والاتحاد اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.