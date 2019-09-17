سالم الدوسري الأفضل في مباراة #الهلال ضد #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم الزعيم، سالم الدوسري، جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض “محيط الرعب”.

سالم الدوسري يتألق:

وقدم سالم الدوسري مستوى مميزًا في مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والتي انتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبلغت دقة تمريرات سالم الدوسري خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم 89%، بإجمالي لمسات للكرة 43 مرة، ونجح في خلق 3 فرص تهديفية، بجانب اكتسابه لخطأين، وتسجيله الهدف الثاني في شباك العميد.

الهلال ضد الاتحاد:

واتسمت مباراة الهلال ضد الاتحاد بالندية الشديدة، وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد أولًا عن طريق زياد الصحفي قبل أن يُحرز أندريه كاريلو التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وانتفض الزعيم مع بداية الشوط الثاني، وسجل سالم الدوسري هدفًا برأسية مميزة، وعزز سيباستيان جيوفينو تقدم الزعيم بهدف ثالث في الدقيقة 79، لتنتهي مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2019، بفوز الأزرق بنتيجة 3/1.

دوري أبطال آسيا:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال 2019، يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل، على إستاد جاسم بن حمد الدولي في الدوحة.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد السد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال 2019، يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر أكتوبر المقبل.