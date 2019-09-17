سالم الدوسري لجماهير #الهلال : كيف ما نفوز وأنتم سندنا؟

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، سالم الدوسري، رسالة إلى جماهير الهلال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال سالم الدوسري في رسالته لجماهير الأزرق: “قلتوا: ألعب يا هلال، جمهورك وراك.. ونقول: كيف ما نفوز وأنتم ورانا وسندنا؟.. وتشجيعكم سلاحنا الأول”.

واختتم سالم الدوسري رسالته إلى جماهير الهلال قائلًا: “ألف مبروك للأمة الهلالية، وإن شاء الله تكمل أفراحنا بالتأهل للنهائي ثم تحقيق البطولة”.

الهلال ضد الاتحاد:

ولعب الهلال ضد الاتحاد اليوم على إستاد جامعة الملك سعود في إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2019، وتمكن من تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد تعادلهما سلبيًّا في مباراة الذهاب.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد أولًا عن طريق زياد الصحفي قبل أن يُحرز أندريه كاريلو التعادل لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وانتفض الزعيم مع بداية الشوط الثاني، وسجل سالم الدوسري هدفًا برأسية مميزة، وعزز سيباستيان جيوفينو تقدم الزعيم بهدف ثالث في الدقيقة 79، لتنتهي مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري الأبطال 2019، بفوز الأزرق بنتيجة 3/1.

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال 2019، يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر المقبل، على أن يحتضن محيط الرعب، مباراة الإياب، يوم 22 من الشهر ذاته.